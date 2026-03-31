Трамп высказался о судьбе нового верховного лидера Ирана Трамп: Моджтаба Хаменеи может быть жив, но находится в плохом состоянии

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию New York Post выразил мнение, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, жив. Однако его состояние остается крайне тяжелым, отметил глава Белого дома.

Мы не знаем. Думаем, скорее всего, да, но в чрезвычайно плохом состоянии, — сказал Трамп, не приведя никаких доказательств.

Он также добавил, что с момента начала ударов США и Израиля по Ирану, 28 февраля, Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике. Трамп уточнил, что «никто ничего не слышал» о сыне умершего аятоллы Али Хаменеи и предположил, что он «очень серьезно ранен».

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что десантный корабль американских ВМС USS Tripoli с группой численностью около 3,5 тыс. военнослужащих находится в Индийском океане. Корабль действует в зоне оперативной ответственности, включающей Ближний Восток.

До этого сообщалось, что более 4500 моряков и морских пехотинцев США отправились на Ближний Восток. Амфибийная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer вышла из Сан-Диего 18 марта. По прибытии военные будут действовать совместно с USS Tripoli.