В США раскрыли местоположение отправленного к Ирану корабля с морпехами В США подтвердили присутствие USS Tripoli в Индийском океане

Десантный корабль ВМС США USS Tripoli с группой численностью около 3,5 тыс. военнослужащих находится в Индийском океане, сообщает Центральное командование ВС США. Корабль действует в зоне оперативной ответственности, включающей Ближний Восток.

По данным командования, опубликована фотография корабля, сделанная 29 марта в акватории Индийского океана. Точное расстояние до побережья Ирана не уточняется.

В CENTCOM 28 марта сообщили, что USS Tripoli прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Корабль класса America является флагманом десантной готовой группы Tripoli в составе 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты. В составе авиакрыла размещены транспортные и штурмовые самолеты.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ атаковал Израиль и американские военные объекты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что более 4500 моряков и морских пехотинцев США отправились на Ближний Восток. Амфибийная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer вышла из Сан-Диего 18 марта. По прибытии военные будут действовать совместно с USS Tripoli.