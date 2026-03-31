31 марта 2026 в 12:15

В США раскрыли местоположение отправленного к Ирану корабля с морпехами

В США подтвердили присутствие USS Tripoli в Индийском океане

Фото: Lcpl. Christopher Lape/U.S. Mari/Global Look Press
Десантный корабль ВМС США USS Tripoli с группой численностью около 3,5 тыс. военнослужащих находится в Индийском океане, сообщает Центральное командование ВС США. Корабль действует в зоне оперативной ответственности, включающей Ближний Восток.

По данным командования, опубликована фотография корабля, сделанная 29 марта в акватории Индийского океана. Точное расстояние до побережья Ирана не уточняется.

В CENTCOM 28 марта сообщили, что USS Tripoli прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Корабль класса America является флагманом десантной готовой группы Tripoli в составе 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты. В составе авиакрыла размещены транспортные и штурмовые самолеты.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ атаковал Израиль и американские военные объекты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что более 4500 моряков и морских пехотинцев США отправились на Ближний Восток. Амфибийная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer вышла из Сан-Диего 18 марта. По прибытии военные будут действовать совместно с USS Tripoli.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Украинский дрон взорвался у жилых домов в Эстонии
В ТПП оценили «двухскоростное» регулирование внешней торговли
Путин обсудил инвестпроекты в энергетике с лидером арабской страны
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

