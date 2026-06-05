Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ

Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины стало эпохальным и переломным событием для России, заявил губернатор региона Александр Хинштейн ТАСС на полях ПМЭФ. Он отметил, что этот момент стал важным для всего региона и страны, хотя и сопровождается скорбью.

В 2026 году мы впервые отмечали годовщину. Конечно, это праздник со слезами на глазах, — сказал Хинштейн.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Операция по полной зачистке территории длилась 264 дня. По информации Министерства обороны РФ, в ходе боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами и Черным морем. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, перехват и уничтожение БПЛА происходили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что мужчина пострадал в результате взрыва дрона ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Вознесеновка. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.