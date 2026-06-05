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05 июня 2026 в 05:36

Летевший на Москву беспилотник ликвидирован

Собянин: силы ПВО ликвидировали один летевший на Москву беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало. Другие подробности инцидента, включая тип дрона и точное место его уничтожения, пока не раскрываются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Дмитрий Миляев призывал сограждан сохранять спокойствие.

До этого стало известно, что мужчина погиб в деревне Лещиновке Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что снаряд упал прямо на частный дом.

Также Минобороны РФ информировало, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем в четверг, 4 июня. Перехват и уничтожение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа произошло в течение дня, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Москва
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