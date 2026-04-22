Политолог ответил, может ли Трамп выйти победителем из конфликта с Ираном

Политолог Дудаков: у Трампа нет шансов сохранить лицо из-за конфликта с Ираном

У главы Белого дома Дональда Трампа нет шансов сохранить лицо и выйти победителем из конфликта с Ираном, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что на текущий момент Тегеран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Вашингтоном.

Иранская сторона пользуется той позицией силы, которая сейчас у нее имеется. Иран вполне успешно использует рычаг давления в виде Ормузского пролива, чтобы создавать экономические проблемы как США, так и Европе, то есть в целом глобальному Западу. Это усугубляет их энергокризис, повышает цены на топливо и сильно бьет по рейтингам как Трампа, так и европейских политиков. Поэтому здесь всем очевидно, что время играет на стороне Ирана. В связи с этим иранские власти демонстративно не позволяют Трампу сохранить лицо. То есть как бы он ни старался представить происходящее своей победой, это у него не получается, — сказал Дудаков.

Политолог отметил, что продлением перемирия с Ираном Трамп показал свою слабость. Также, по оценкам собеседника, возобновление боевых действий приведет к большим потерям американской армии.

В очередной раз сработал эффект Trump always chickens out — Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны своих оппонентов. Я думаю, что Иран будет требовать от США принять если не все, то большинство условий, которые выдвигает. Это уже точно нельзя будет представить как свою большую победу. Если же Трамп возобновит боевые действия, он подорвет свои позиции внутри США. Также будет проявляться серьезное истощение военных арсеналов Пентагона. Американцы уже истратили львиную долю всех своих высокоточных ракет — как наступательных, так и оборонительных, которые у них были перед началом конфликта, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана.