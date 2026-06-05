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05 июня 2026 в 07:00

Мощный взрыв вынудил Оман остановить отгрузку нефти

Reuters: Оман временно остановил отгрузку нефти на терминале после взрыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оман приостановил погрузку нефти на портовом терминале Мина-эль-Фахаль после взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, инцидент произошел в результате атаки беспилотника.

Официального подтверждения причин инцидента со стороны властей Омана пока не поступало. Однако, если причина взрыва подтвердится, то это только усугубит нестабильность в регионе на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил «разнести» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. В Тегеране при этом заявляли о совместных с Маскатом переговорах по определению нового порядка прохода судов через пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого ключевого маршрута поставок нефти и газа из стран Персидского залива, что отразилось на экспорте и добыче в регионе, а также спровоцировало рост цен на топливо и промышленную продукцию во многих странах мира.

Ранее сообщалось, что несколько танкеров и газовозов смогли пройти через Ормузский пролив за последние несколько недель, не уведомляя Иран. Суда отключали автоматическую систему идентификации и скрывали свое местоположение при содействии ВМС США, чтобы беспрепятственно покинуть акваторию.

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