Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем Джалали: Иран одержал историческую победу в неравной войне с США и Израилем

Иран вышел победителем из навязанного ему военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали на торжественном приеме по случаю Дня армии. Он подчеркнул, что Тегеран выстоял, несмотря на то что противник задействовал весь имеющийся арсенал, передает РИА Новости.

Они использовали против Ирана весь свой военный потенциал, однако итогом стала историческая победа Ирана, — сказал Джалали.

По словам дипломата, в результате нападения погибли более 3 тыс. мирных граждан, включая 220 детей и 250 женщин. Он также привел данные о масштабе разрушений: за время боевых действий ударам подверглись порядка 125 тыс. гражданских объектов, включая жилые дома, больницы и объекты экономической инфраструктуры.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что у главы Белого дома Дональда Трампа нет шансов сохранить лицо и выйти победителем из конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что на текущий момент Тегеран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Вашингтоном.