23 апреля 2026 в 20:40

Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем

Джалали: Иран одержал историческую победу в неравной войне с США и Израилем

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иран вышел победителем из навязанного ему военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали на торжественном приеме по случаю Дня армии. Он подчеркнул, что Тегеран выстоял, несмотря на то что противник задействовал весь имеющийся арсенал, передает РИА Новости.

Они использовали против Ирана весь свой военный потенциал, однако итогом стала историческая победа Ирана, — сказал Джалали.

По словам дипломата, в результате нападения погибли более 3 тыс. мирных граждан, включая 220 детей и 250 женщин. Он также привел данные о масштабе разрушений: за время боевых действий ударам подверглись порядка 125 тыс. гражданских объектов, включая жилые дома, больницы и объекты экономической инфраструктуры.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что у главы Белого дома Дональда Трампа нет шансов сохранить лицо и выйти победителем из конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что на текущий момент Тегеран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Вашингтоном.

Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

