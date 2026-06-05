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05 июня 2026 в 09:28

Студенты разгромили улицы Брюсселя из-за скандальной реформы образования

В Бельгии разогнали водометами вышедших на массовые протесты студентов

Массовые протесты учителей и студентов, Брюссель, Бельгия Массовые протесты учителей и студентов, Брюссель, Бельгия Фото: IMAGO/Philip Reynaers/imago-images.de/Global Look Press
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Массовые протесты учителей и студентов франкоязычных регионов Бельгии переросли в столкновения с полицией, сообщает Politico. По информации издания, поводом стали планы местного правительства сократить расходы на образование на €300 млн (25,8 млрд рублей), а также повысить плату за обучение почти на 35% и увеличить нагрузку на педагогов без доплаты.

В Брюсселе несколько тысяч человек заблокировали площадь перед Центральным вокзалом. Они поджигали мусорные баки и били витрины. В Намюре в погромах участвовали около 600 учащихся, в Шарлеруа — более двух тысяч человек. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Несмотря на протесты, парламент одобрил бюджетный декрет в ускоренном порядке. Оппозиция пообещала оспорить его в суде. Отмечается, что власти Бельгии активно сокращают траты на социальные сферы внутри страны, при этом Брюссель продолжает выделять средства Украине. Так, в апреле Бельгия объявила о выделении Киеву военной помощи в размере €1,1 млрд (94,8 млрд рублей).

Ранее в Тбилиси более тысячи сторонников оппозиции провели протестное шествие. Участники акции собрались во дворе первого корпуса Тбилисского госуниверситета и пешком направились к зданию парламента, которое находится в нескольких километрах.

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