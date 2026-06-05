Психотерапевт раскрыла тягу многих людей к вредной еде

Человеческий мозг воспринимает калорийную пищу как источник спасения, заявила NEWS.ru врач-психотерапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, с древних времен горький вкус овощей часто служил индикатором токсичных веществ.

Почему организм, основной инстинкт которого — самосохранение и жизнь, не заточен на то, чтобы помогать улучшать ее качество? То есть он не любит здоровую еду, а предпочитает всякую вредную и калорийную. Мозг ищет не здоровье, а энергию. Сахар и жир — это супертопливо. В дикой природе найти спелый сладкий плод или жирного зверя — удача, дающая шанс выжить. Горечь овощей часто сигнализировала о яде. Организм ликует от калорийной бомбы, а пресная куриная грудка для него — «голодные времена», — пояснила Кунаковская.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг подавляет чувство голода, но тяга к холодному и жидкому заставляет людей злоупотреблять лимонадом, эскимо и пивом.