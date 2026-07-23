Психотерапевт назвала неожиданные последствия «одиночества в толпе»

Хроническое ощущение одиночества у жителей городов ускоряет биологическое старение организма и повышает риск развития заболеваний, предупредила в беседе с РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что, когда человека постоянно окружают люди, но у него нет никого из близких, он начинает испытывать сильный стресс.

Если человек находится среди тысяч людей, но не чувствует принадлежности и поддержки, мозг сталкивается с постоянным противоречием: вокруг есть люди, но нет эмоциональной связи. Именно это состояние может быть особенно болезненным, — предупредила Крашкина.

Она объяснила, что мозг воспринимает длительное отсутствие близкого общения как угрозу: активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, а уровень кортизола — гормона стресса повышается. Из-за этого нарушается сон, растет тревожность, меняется аппетит и снижается способность восстанавливаться после нагрузок. Одновременно с этим страдают дофаминовая и серотониновая системы, которые отвечают за удовольствие, мотивацию и эмоциональный баланс. В частности, снижается выработка окситоцина — гормона доверия и привязанности.

Врач добавила, что, согласно исследованиям, хроническое одиночество повышает риск преждевременного биологического старения. У лиц с длительным ощущением социальной изоляции чаще выявляются признаки системного воспаления, нарушения иммунной системы и другие патологии.

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