Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 10:21

Психотерапевт назвала неожиданные последствия «одиночества в толпе»

Психотерапевт Крашкина: хроническое одиночество ускоряет биологическое старение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хроническое ощущение одиночества у жителей городов ускоряет биологическое старение организма и повышает риск развития заболеваний, предупредила в беседе с РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что, когда человека постоянно окружают люди, но у него нет никого из близких, он начинает испытывать сильный стресс.

Если человек находится среди тысяч людей, но не чувствует принадлежности и поддержки, мозг сталкивается с постоянным противоречием: вокруг есть люди, но нет эмоциональной связи. Именно это состояние может быть особенно болезненным, — предупредила Крашкина.

Она объяснила, что мозг воспринимает длительное отсутствие близкого общения как угрозу: активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, а уровень кортизола — гормона стресса повышается. Из-за этого нарушается сон, растет тревожность, меняется аппетит и снижается способность восстанавливаться после нагрузок. Одновременно с этим страдают дофаминовая и серотониновая системы, которые отвечают за удовольствие, мотивацию и эмоциональный баланс. В частности, снижается выработка окситоцина — гормона доверия и привязанности.

Врач добавила, что, согласно исследованиям, хроническое одиночество повышает риск преждевременного биологического старения. У лиц с длительным ощущением социальной изоляции чаще выявляются признаки системного воспаления, нарушения иммунной системы и другие патологии.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что поиск новых друзей после 40 лет становится сложнее из-за прошлых разочарований. По ее словам, страх быть отвергнутым зачастую мешает заводить новые знакомства.

Общество
психотерапевты
Здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Количество угроз для руководства США достигло рекордных показателей
В Ялте из-за ливня подтопило несколько жилых домов и санаторий
Кардиолог перечислила признаки атипичного инфаркта
Трассу Севастополь — Ялта парализовало из-за селя
Молния ударила в группу из 50 туристов во время восхождения на гору
В Самарской области продолжаются поиски второго утонувшего ребенка
Ветеринар назвал самую вероятную причину нападения собаки на внука Донцовой
Масалитин дал совет Батракову по поводу продолжения карьеры
«Ему наплевать»: Масалитин раскритиковал нового главного тренера «Динамо»
Увеличилось число госпитализированных после взрыва газа в Подмосковье
Итальянец пнул в российскую туристку крысу
Врач перечислила опасные для сердца продукты
Врач рассказал, как спасти малолетнего ребенка при удушье
Магнитные бури сегодня, 23 июля: что завтра, бессонница, головные боли
Умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике
Москвичке оторвало палец из-за обручального кольца и дачного забора
«Она не успокаивается»: Диброва подаст в суд на Товстик из-за слов об Иуде
Раскрыто число пострадавших после удара БПЛА по Белгороду
Американцы вышли на улицы после убийства мужчины полицейским
Психолог раскрыла, почему россияне массово бегут из онлайн-знакомств
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.