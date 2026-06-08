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08 июня 2026 в 13:38

Политолог ответил, получат ли США шанс победить Иран после вмешательства ЕС

Политолог Блохин: США не смогут победить Иран благодаря санкциям Евросоюза

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Санкции Евросоюза не позволят США одолеть Иран, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Брюссель символически поддерживает Вашингтон, стремясь лишь подчеркнуть свою приверженность.

Экономические санкции [ЕС против Ирана] — это способ хотя бы как-то поддержать США, так как в последнее время наметились довольно значимые разногласия по Ближнему Востоку. Очевидно, что это попытка показать некую приверженность. Несмотря на то, что [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) недолюбливают, Штаты — флагманская страна западного мира. Поэтому Европа все равно так или иначе ориентируется на них. Не думаю, что эти ограничения реально сработают, потому что Иран уже десятилетиями находится под санкциями, — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что Европа вряд ли окажет США военную помощь в конфликте с Ираном, поскольку все ее внимание сосредоточено на Украине. По мнению политолога, ЕС сможет предложить лишь символическую поддержку, которая не окажет значительного влияния. Эксперт пояснил, что европейские лидеры опасаются иранских ракет, способных достичь территории их стран.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас объявила о введении санкций против физических лиц и организаций Ирана, причастных к перекрытию Ормузского пролива. Она подчеркнула, что действия Тегерана в этом вопросе неприемлемы.

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