На Западе узнали о решении Трампа насчет мирного предложения Ирана CNN: Трамп может отвергнуть мирное предложение Ирана из-за ядерной программы

Президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности не примет последнее переданное Ираном предложение по урегулированию конфликта, сообщил телеканал CNN. Камнем преткновения, по данным источника, стала иранская ядерная программа.

СМИ до этого раскрыли содержание трехэтапной инициативы иранской стороны. Согласно этому плану, на первом этапе переговоров Иран требует сосредоточиться на прекращении войны и получении гарантий невозобновления боевых действий против Ирана и Ливана. Вторым этапом должно стать урегулирование вопроса управления Ормузским проливом.

Лишь на третьем этапе Тегеран готов обсуждать свое ядерное досье, причем подчеркивается категорический отказ от обсуждения этой темы без достижения договоренностей по двум предыдущим пунктам.

Ранее стало известно, что президент США и его команда по нацбезопасности с недоверием восприняли предложенный Ираном трехэтапный формат переговоров. По информации источника, Вашингтон уже в ближайшие дни намерен подготовить собственные встречные инициативы.