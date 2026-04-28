28 апреля 2026 в 04:18

На Западе увидели сомнения Трампа в трехэтапных переговорах с Ираном

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности с недоверием восприняли предложенный Ираном трехэтапный формат переговоров, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. По информации издания, Вашингтон уже в ближайшие дни намерен подготовить собственные встречные инициативы.

Как отмечают собеседники, глава Белого дома не стал прямо отклонять план Тегерана, однако выразил сомнение в готовности Ирана выполнить ключевое требование США — отказаться от обогащения урана. Соединенные Штаты сохраняют курс на переговоры с Ираном и готовят официальный ответ с альтернативными предложениями в ближайшее время, говорится в статье.

Тегеран через посредников передал трехступенчатую инициативу для диалога с США. Согласно обнародованной информации, первый этап должен быть сосредоточен на вопросе прекращения войны и получении гарантий, что боевые действия против Ирана и Ливана не возобновятся. Второй этап предполагает обсуждение будущего управления Ормузским проливом после завершения конфликта. Третья стадия касается иранской ядерной программы, однако Тегеран настаивает, что к этой теме можно перейти лишь после достижения договоренностей по первым двум пунктам.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи указал, что США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из запланированных целей, поэтому запросили переговоры. Так он прокомментировал слова Трампа, назвавшего себя победителем в конфликте.

