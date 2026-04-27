«Зачем он предложил переговоры»: Иран поставил на место «победителя» Трампа Аракчи: США запросили переговоры с Ираном, не достигнув успехов в конфликте

США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из запланированных целей, поэтому запросили переговоры, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, назвавшего себя победителем в конфликте.

Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, — сказал Аракчи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова применить любые посреднические возможности для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на скорейшее достижение устойчивого мира в регионе.

До этого в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Аракчи. Беседа прошла в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

На встрече с Аракчи Путин заявил, что Россия приложит максимум усилий для скорейшего установления мира на Ближнем Востоке. По словам главы государства, необходимо как можно быстрее завершить конфликт.