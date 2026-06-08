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08 июня 2026 в 13:33

В Кремле раскрыли, кто тормозит процесс урегулирования на Украине

Песков: Киев тормозит процесс урегулирования украинского конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Власти в Киеве тормозят процесс урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что РФ открыта к дипломатическому решению данного кризиса, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс (процесс урегулирования конфликта. — NEWS.ru), — сказал Песков.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер боится завершения конфликта, единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она считает, что у главы государства мало советников, способных выработать стратегию для единства общества.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом. Он отметил, что открытые контакты существовали в период проведения переговоров между делегациями. Помощник президента РФ также рассказал, что в Киев приезжал крупный российский бизнесмен, которого многие знают. При этом Ушаков не назвал имя этого человека.

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