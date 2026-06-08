Педагог ответила, почему подростки сидят на фудкортах Педагог Тодорова: подросткам необходимо объединяться в группы

Подросткам необходимо объединяться в группы, чтобы не чувствовать себя одинокими, рассказала KP.RU детский и семейный психолог, коррекционный педагог Мария Тодорова. Она отметила, что сейчас у младшего поколения мало живого общения, из-за чего становятся популярными встречи детей на фудкортах.

Ребенку жизненно важно чувствовать, что он не один. Для него это равноценно безопасности, заметности, поддержке и принятию. Особенно сейчас, когда молодежь разобщена, — рассказала Тодорова.

Педагог подчеркнула, что подростковая культура всегда вызывала раздражение у взрослых людей. По ее словам, сейчас недопонимания между поколениями стали заметнее из-за социальных сетях.

Ранее детский психолог Ольга Курьева рассказала, что эффект деиндивидуализации заставляет подростков быть агрессивными. Она отметила, что школьники собираются в торговых центрах из-за отсутствия других мест для встреч.