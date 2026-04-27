Путин встретился с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в страну с визитом, сообщает ТАСС. Беседа российского лидера и иранского министра прошла в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В иранскую делегацию, помимо Аракчи, вошли замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург и планирует провести переговоры с президентом России. Эту информацию подтвердил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, визит руководителя внешнеполитического ведомства Ирана направлен на продвижение интересов страны в условиях исходящих извне угроз.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с Аракчи подтвердил готовность содействовать достижению приемлемых договоренностей со странами Персидского залива. В Тегеране, в свою очередь, заявили о намерении обеспечить беспрепятственный проход российских судов и перевозку грузов через Ормузский пролив.