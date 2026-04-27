Глава иранской дипломатии прилетел к Путину

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург, передает IRNA. По данным агентства, дипломат планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию недавно подтвердил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, визит руководителя внешнеполитического ведомства Ирана направлен на продвижение интересов страны в условиях исходящих извне угроз.

Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в публикации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с Аракчи подтвердил готовность содействовать достижению приемлемых договоренностей со странами Персидского залива. В Тегеране, в свою очередь, заявили о намерении обеспечить беспрепятственный проход российских судов и перевозку грузов через Ормузский пролив.

До этого Аракчи заявил о несерьезном подходе Вашингтона к урегулированию ситуации в Персидском заливе. Дипломат привел в пример угрозы американских сил в адрес иранских судов и портовой инфраструктуры. В Тегеране также указали на нарушения режима прекращения огня со стороны армии США.