27 апреля 2026 в 07:44

Глава иранской дипломатии прилетел к Путину

IRNA: глава МИД Ирана Аракчи прилетел в Санкт-Петербург

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург, передает IRNA. По данным агентства, дипломат планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию недавно подтвердил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, визит руководителя внешнеполитического ведомства Ирана направлен на продвижение интересов страны в условиях исходящих извне угроз.

Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в публикации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с Аракчи подтвердил готовность содействовать достижению приемлемых договоренностей со странами Персидского залива. В Тегеране, в свою очередь, заявили о намерении обеспечить беспрепятственный проход российских судов и перевозку грузов через Ормузский пролив.

До этого Аракчи заявил о несерьезном подходе Вашингтона к урегулированию ситуации в Персидском заливе. Дипломат привел в пример угрозы американских сил в адрес иранских судов и портовой инфраструктуры. В Тегеране также указали на нарушения режима прекращения огня со стороны армии США.

Россия
Иран
Аббас Аракчи
Владимир Путин
переговоры
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

