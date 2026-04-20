Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность российской стороны помочь в достижении приемлемых договоренностей со странами Персидского залива, сообщается на сайте ведомства. В Тегеране, в свою очередь, подтвердили готовность делать все для беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

Ранее Лавров в телефонной беседе с Аракчи заявил о необходимости сохранить режим прекращения огня и не допустить нового витка вооруженного противостояния в Ближневосточном регионе. В ответ Аракчи проинформировал Лаврова о позиции Тегерана в связи с нарушениями перемирия, допущенными со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, он сообщил на Анталийском дипломатическом форуме, что одной из главных целей военной операции США в Иране было взятие под контроль транзита нефти через Ормузский пролив. Глава российской дипломатии также отметил, что заявления о намерении якобы уничтожить страну являются лишь риторическим преувеличением.