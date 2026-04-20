Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 19:18

Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами

Лавров подтвердил готовность России помочь Ирану и странам Персидского залива

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность российской стороны помочь в достижении приемлемых договоренностей со странами Персидского залива, сообщается на сайте ведомства. В Тегеране, в свою очередь, подтвердили готовность делать все для беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива, — указали в министерстве.

Ранее Лавров в телефонной беседе с Аракчи заявил о необходимости сохранить режим прекращения огня и не допустить нового витка вооруженного противостояния в Ближневосточном регионе. В ответ Аракчи проинформировал Лаврова о позиции Тегерана в связи с нарушениями перемирия, допущенными со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, он сообщил на Анталийском дипломатическом форуме, что одной из главных целей военной операции США в Иране было взятие под контроль транзита нефти через Ормузский пролив. Глава российской дипломатии также отметил, что заявления о намерении якобы уничтожить страну являются лишь риторическим преувеличением.

Власть
Персидский залив
Иран
Сергей Лавров
Аббас Аракчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.