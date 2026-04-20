Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США

Необходимо сохранять перемирие и не допускать рецидива вооруженной конфронтации в Ближневосточном регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В свою очередь, Аракчи проинформировал Лаврова о позиции республики в связи с допущенными США нарушениями режима прекращения огня, сообщает МИД РФ.

С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах. Отмечена важность продолжения дипломатических усилий, направленных на удержание ситуации от бесконтрольной эскалации и недопущения рецидива вооруженной конфронтации, — говорится в сообщении МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о перемирии с Ираном вряд ли будет пролонгировано. Американский лидер также подчеркнул: Вашингтон не снимет блокаду с Исламской Республики до тех пор, пока с ней не будет заключена полноценная сделка.

Кроме того, командующий ВКС Корпуса стражей Исламской революции генерал Маджид Мусави сообщил, что в период объявленного перемирия между США и Ираном Тегеран пополнил свой арсенал пусковыми ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами. По словам военачальника, в режиме прекращения огня темпы обновления вооружений только ускорились.