19 апреля 2026 в 19:28

Раскрыта неожиданная польза перемирия с США для Ирана

Иран сообщил о пополнении ракетного арсенала во время перемирия с США

Маджид Мусави Маджид Мусави Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран пополнил свой арсенал пусковых ракетных установок и беспилотников за время объявленного перемирия между США и Исламской Республикой, сообщил командующий ВКС КСИР генерал Маджид Мусави. По его словам, в период прекращения огня скорость обновления вооружений только возросла, передает Nour News.

Во время режима прекращения огня наша скорость обновления и пополнения ракетных пусковых установок и беспилотников еще выше. Мы знаем, что противник не способен создать такие условия для себя и он вынужден доставлять боеприпасы с другого конца света, — заявил Мусави.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном разрушении всех объектов энергетики и мостов в Иране. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Глава Белого дома также отметил, что американская делегация направляется в Исламабад и прибудет туда вечером 20 апреля для переговоров.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан между тем заявил, что у Трампа нет никаких оснований лишать Исламскую Республику ее ядерных прав. По словам иранского лидера, Тегеран обязан на деле продемонстрировать, что «не развязывает войны, а лишь обороняется».

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
