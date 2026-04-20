Трамп дал туманный ответ на вопрос о перемирии с Ираном

Трамп назвал продление прекращения огня с Ираном крайне маловероятным

Продление соглашения о прекращении огня с Ираном крайне маловероятно, заявил агентству Bloomberg президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что американская сторона не снимет блокаду с Исламской Республики, пока не заключит с ней сделку.

Крайне маловероятно, что я продлю его, — коротко ответил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что если прекращение огня в Иране закончится, «начнет взрываться множество бомб». Он также пригрозил планами разрушить все объекты энергетики и мосты в Иране в случае отказа от «очень справедливой и разумной» сделки с Вашингтоном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем назвал крайне хрупкой и непредсказуемой обстановку в районе Ормузского пролива. Несмотря на высокую напряженность, в Москве сохраняют надежду на продолжение переговорного процесса. Представитель Кремля также добавил, что если стороны вновь перейдут к военному сценарию на Ближнем Востоке, негативные последствия для глобальной экономики и региональной стабильности окажутся еще серьезнее.