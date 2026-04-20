Трамп раскрыл, что ждет Иран в случае остановки прекращения огня

Если прекращение огня в Иране закончится, то «начнут взрываться множество бомб», заявил президент США Дональд Трамп в интервью PBS News. Он добавил, что иранские переговорщики будут в Исламабаде, хотя Тегеран заверял, что никто не прилетит.

Не знаю. То есть, по идее, они (переговорщики из Ирана. — NEWS.ru) должны быть там. Мы договорились о том, что будем там, хотя они утверждают, что это не так. Но нет, все было согласовано, — заявил Трамп.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев выразил мнение, что Трамп осознает последствия наземного вторжения в Иран. По его словам, хозяин Белого дома понимает, что это обернется еще большими потерями, чем текущие, а также больно ударит по его рейтингу.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут вновь нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана. По его оценке, Вашингтон также способен перейти к наземной операции с высадкой десанта на островах Персидского залива. Он отметил, что Иран продемонстрировал жесткую позицию, восстановив ранее действовавшие ограничения в Ормузском проливе.