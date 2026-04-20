20 апреля 2026 в 17:29

Трамп раскрыл, что ждет Иран в случае остановки прекращения огня

Трамп пообещал бомбежки в случае остановки режима прекращения огня в Иране

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Если прекращение огня в Иране закончится, то «начнут взрываться множество бомб», заявил президент США Дональд Трамп в интервью PBS News. Он добавил, что иранские переговорщики будут в Исламабаде, хотя Тегеран заверял, что никто не прилетит.

Не знаю. То есть, по идее, они (переговорщики из Ирана. — NEWS.ru) должны быть там. Мы договорились о том, что будем там, хотя они утверждают, что это не так. Но нет, все было согласовано, — заявил Трамп.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев выразил мнение, что Трамп осознает последствия наземного вторжения в Иран. По его словам, хозяин Белого дома понимает, что это обернется еще большими потерями, чем текущие, а также больно ударит по его рейтингу.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут вновь нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана. По его оценке, Вашингтон также способен перейти к наземной операции с высадкой десанта на островах Персидского залива. Он отметил, что Иран продемонстрировал жесткую позицию, восстановив ранее действовавшие ограничения в Ормузском проливе.

ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

