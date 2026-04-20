Названы три варианта развития конфликта США и Ирана

Соединенные Штаты могут принять решение о повторном нанесении ударов по гражданским объектам на территории Ирана, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Также, по его мнению, Вашингтон способен развернуть наземную операцию с высадкой десанта на острова Персидского залива.

Обе стороны — Соединенные Штаты и Иран — пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва. В самой ближайшей перспективе перед администрацией Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) образуется очень серьезная дилемма, из которой им придется крайне сложно выходить. Вариант номер один — это возобновить боевые действия и, например, снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это, конечно, путь в никуда, потому что военным путем сломить Тегеран не удается. Это вызывает огромное количество обвинений в военных преступлениях в адрес администрации Трампа, — поделился Дудаков.

Он подчеркнул, что Иран показал решительный настрой, восстановив все ограничения в Ормузском проливе, которые уже существовали ранее. По словам эксперта, ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы к значительным компромиссам, так как это может привести к потере авторитета.

Вариант номер два [для США] — это устроить наземную операцию с высадкой десанта на островах Персидского залива, на острове Харк или островах в Ормузском проливе. Но это, как мы видим по утечкам из администрации Трампа, вызывает серьезные опасения, в том числе у американского президента. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, и это окончательно добьет его рейтинги внутри страны. Поэтому вариант номер три — это продолжать сохранять околовоенную обстановку, то есть ни мир, ни война: арестовывать танкеры, бить по ним, надеясь, что это в первую очередь негативно проявится на иранской экономике, — добавил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что в данный момент нет приемлемого варианта развития конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, даже если администрация Трампа выберет наименее эскалационный сценарий, это усугубит энергетический кризис по всему миру на фоне закрытия Ормузского пролива и негативно скажется на рейтингах американского президента.

Ранее глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи подчеркнул, что страна не готова принимать любые условия США на переговорах. По его словам, продолжение диалога не означает, что Тегеран готов идти на уступки ради подписания соглашения.