20 апреля 2026 в 10:32

Иран очертил красные линии в вопросе мирной сделки с США

Власти Ирана не заинтересованы в достижении мира с США любой ценой

Иран не намерен принимать любой подход американской стороны на переговорах и не заинтересован в достижении договоренностей любой ценой, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи. По его словам, продолжение диалога вовсе не означает, что Тегеран согласен пойти на все ради подписания соглашения.

Продолжение переговоров не означает достижение договоренностей любой ценой и принятие любого подхода другой стороны. <...> Иран установил красные линии, и их необходимо соблюдать, — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Пакистана Исхаком Даром отметил, что угрозы США в отношении иранских кораблей и портов показывают, что Вашингтон не настроен серьезно на решение проблем в Персидском заливе. Тегеран видит в этих действиях подтверждение того, что у США есть недобрые намерения.

До этого Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, которые должны были состояться в Исламабаде. Причины этого решения не раскрываются.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

