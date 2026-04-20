Иран очертил красные линии в вопросе мирной сделки с США Власти Ирана не заинтересованы в достижении мира с США любой ценой

Иран не намерен принимать любой подход американской стороны на переговорах и не заинтересован в достижении договоренностей любой ценой, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи. По его словам, продолжение диалога вовсе не означает, что Тегеран согласен пойти на все ради подписания соглашения.

Продолжение переговоров не означает достижение договоренностей любой ценой и принятие любого подхода другой стороны. <...> Иран установил красные линии, и их необходимо соблюдать, — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Пакистана Исхаком Даром отметил, что угрозы США в отношении иранских кораблей и портов показывают, что Вашингтон не настроен серьезно на решение проблем в Персидском заливе. Тегеран видит в этих действиях подтверждение того, что у США есть недобрые намерения.

До этого Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, которые должны были состояться в Исламабаде. Причины этого решения не раскрываются.