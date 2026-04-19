Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 20:13

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, которые должны были состояться в Исламабаде завтра, 20 апреля, сообщает IRNA со ссылкой на источники. Причины этого решения не раскрываются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отправке американской делегации в Исламабад. Он также обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня и открытии огня в Ормузском проливе.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил Ирану полным разрушением всех объектов энергетики и мостов в стране. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от «очень справедливой и разумной» сделки с Вашингтоном.

До этого в ходе переговоров между США и Ираном возникли споры по поводу суммы иранских активов, которые должны быть разморожены. Американская сторона обозначила свои основные требования: Иран должен полностью прекратить обогащение урана, уничтожить важнейшие ядерные объекты и отказаться от уже накопленных запасов высокообогащенного урана.

Также представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что прекращение огня в Ливане — это основополагающее требование. По его словам, Исламабад и Бейрут поддерживают постоянный диалог по этой теме.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.