20 апреля 2026 в 01:23

В Иране раскрыли, почему не верят в стремления США к миру

Аракчи: угрозы иранским кораблям показывают несерьезное отношение США к миру

Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Угрозы американских сил в адрес иранских кораблей и портов доказывают несерьезное отношение Вашингтона к урегулированию ситуации в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Исхаком Даром. Тегеран расценивает действия США как подтверждение их недобрых намерений.

Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьезность США по отношению к урегулированию в регионе, — указал он.

Аракчи также обратил внимание на нарушения американской стороной режима прекращения огня. По убеждению иранского министра, это свидетельствует о том, что США не заинтересованы в реальной деэскалации конфликта.

В ответ на растущее давление Тегеран намерен жестко отстаивать свои интересы. Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна задействует все имеющиеся возможности для защиты национальной безопасности. При этом он подтвердил готовность продолжать консультации с партнерами ради поддержания мира и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США атаковали иранское грузовое судно в Оманском заливе. Инцидент произошел после того, как экипаж TOUSKA, длина которого составляет почти 900 футов, попытался прорваться через американскую морскую блокаду.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
