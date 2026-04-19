«Закончилось плохо»: Трамп подтвердил атаку ВМС США на иранское судно

Трамп подтвердил, что ВМС США атаковали иранское грузовое судно TOUSKA

Дональд Трамп
Военно-морские силы США атаковали иранское грузовое судно в Оманском заливе, подтвердил информацию президент страны Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Инцидент произошел после того, как экипаж TOUSKA, длина которого составляет почти 900 футов, попытался прорваться через американскую морскую блокаду, написал глава Белого дома.

По словам Трампа, эсминец с управляемыми ракетами USS SPRUANCE перехватил нарушителя и сделал предупреждение остановиться. Иранская сторона проигнорировала требования, после чего американский военный корабль открыл огонь на поражение.

В результате попадания в машинное отделение судно лишилось хода. В настоящий момент TOUSKA находится под контролем морской пехоты США.

Сегодня иранское грузовое судно <...> попыталось прорваться через нашу морскую блокаду, и для них это закончилось плохо. TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США из-за своей прошлой незаконной деятельности. Мы полностью контролируем судно и выясняем, что находится на борту! — написал президент.

Американские военные в настоящий момент проводят досмотр захваченного судна. Официальный ответ Тегерана на инцидент пока не поступал.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разрушат все объекты энергетики и мосты на территории Ирана. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от сделки с Вашингтоном.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

