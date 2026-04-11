«Разрубить гордиев узел»: Ближнему Востоку предложили решение конфликта

Москва убеждена в способности ближневосточных стран самостоятельно навести порядок в регионе, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии о приоритетной задаче ближневосточного урегулирования. Однако, по ее словам, для этого необходимо конструктивное международное содействие.

Никому не под силу разрубить гордиев узел ближневосточных кризисов в одиночку, — указала дипломат.

Приоритетом она назвала возобновление полноценного международного сотрудничества на согласованной платформе. Ключевая роль там должна отводиться самим государствам региона, которые и займутся собственным «лечением» и «оздоравливаем». Москва неоднократно выступала за диалог всех заинтересованных сторон без внешнего диктата.

Ранее советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что ситуация вокруг Ирана заставляет правительство его страны начать пересмотр международных и региональных отношений, чтобы определить надежность своих партнеров. По его словам, руководство ОАЭ намерено точно выяснить, «на кого можно положиться» в нынешней ситуации как из стран Ближнего Востока, так из внешних союзников. Речь идет, в том числе, о построении экономики и финансовой системы.