10 апреля 2026 в 18:51

В ОАЭ хотят пересмотреть отношения с партнерами из-за Ирана

ОАЭ намерены пересмотреть международные отношения с партнерами из-за Ирана

Анвар Гаргаш Анвар Гаргаш Фото: Dominic Dudley/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация вокруг Ирана заставляет правительство ОАЭ начать пересмотр международных и региональных отношений, чтобы определить надежность своих партнеров, сообщил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети Х.

Мы будем тщательно анализировать карту наших региональных и международных отношений и определять, на кого можно положиться, включая построение экономики и финансовой системы, кто укрепит устойчивость нашей модели, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

До этого советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что мирное урегулирование в Иране должно включать выплату репараций странам Персидского залива со стороны Тегерана. Политик отметил, что соглашение также должно содержать гарантии безопасности для соседей.

Мир
ОАЭ
США
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.