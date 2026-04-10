В ОАЭ хотят пересмотреть отношения с партнерами из-за Ирана

Ситуация вокруг Ирана заставляет правительство ОАЭ начать пересмотр международных и региональных отношений, чтобы определить надежность своих партнеров, сообщил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети Х.

Мы будем тщательно анализировать карту наших региональных и международных отношений и определять, на кого можно положиться, включая построение экономики и финансовой системы, кто укрепит устойчивость нашей модели, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

До этого советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что мирное урегулирование в Иране должно включать выплату репараций странам Персидского залива со стороны Тегерана. Политик отметил, что соглашение также должно содержать гарантии безопасности для соседей.