29 марта 2026 в 21:45

ОАЭ добавили свой пункт в мирное соглашение по Ирану

ОАЭ потребовали компенсацию от Ирана за удары по странам Персидского залива

Мирное урегулирование в Иране должно включать выплату репараций странам Персидского залива со стороны Тегерана, заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети X. Политик отметил, что соглашение также должно содержать гарантии безопасности.

Любое политическое решение, направленное на урегулирование иранской агрессии против государств Персидского залива, должно <...> включать положения об иранских компенсациях за ущерб, нанесенный гражданской и критически важной инфраструктуре, а также мирным жителям, — подчеркнул Гаргаш.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты аннулировали виды на жительство всех граждан Ирана, в том числе «золотые». По информации журналистов, вместе с тем Абу-Даби изъял иранские активы на сумму около $530 млрд.

До этого стало известно, что завод Emirates Global Aluminium (EGA) в Абу-Даби получил значительные повреждения после удара иранских вооруженных сил. Пострадали несколько сотрудников, угрозы их жизни нет. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре предприятия.

ОАЭ
иранцы
компенсации
урегулирование
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

