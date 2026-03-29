ОАЭ добавили свой пункт в мирное соглашение по Ирану ОАЭ потребовали компенсацию от Ирана за удары по странам Персидского залива

Мирное урегулирование в Иране должно включать выплату репараций странам Персидского залива со стороны Тегерана, заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети X. Политик отметил, что соглашение также должно содержать гарантии безопасности.

Любое политическое решение, направленное на урегулирование иранской агрессии против государств Персидского залива, должно <...> включать положения об иранских компенсациях за ущерб, нанесенный гражданской и критически важной инфраструктуре, а также мирным жителям, — подчеркнул Гаргаш.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты аннулировали виды на жительство всех граждан Ирана, в том числе «золотые». По информации журналистов, вместе с тем Абу-Даби изъял иранские активы на сумму около $530 млрд.

До этого стало известно, что завод Emirates Global Aluminium (EGA) в Абу-Даби получил значительные повреждения после удара иранских вооруженных сил. Пострадали несколько сотрудников, угрозы их жизни нет. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре предприятия.