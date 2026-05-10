10 мая 2026 в 22:25

«Не до смеха»: Трамп резко высказался об истории отношений с Ираном

Трамп: Ирану будет не до смеха после игр с США

Ситуация для Ирана изменилась и теперь ему «не до смеха» после игр с США, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что длительный период затягивания решений со стороны Тегерана завершился.

Иран на протяжении десятилетий вводил США в заблуждение, применял насилие и подавлял протесты, отметил Трамп. Страна получала крупные финансовые средства в рамках прежних договоренностей, включая период администрации экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. Переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики.

Кроме того, Трамп намерен закончить войну с Ираном дипломатическим путем, сообщил американский постпред при ООН Майк Уолтц. Однако при необходимости политик готов к боевым действиям, уточнил дипломат.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
