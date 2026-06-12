Что за праздник 12 июня: Миронов, Джабаров, Гращенков — о Дне России

12 июня отмечается День России — праздник, который объединяет всех жителей большой и многонациональной страны, оставаясь при этом сугубо личным для каждого. Для одних он символизирует независимость и суверенитет, для других подчеркивает сплоченность народа и общую ответственность за настоящее и будущее Родины. В беседе с NEWS.ru российские политологи и политики рассказали, какое значение эта дата имеет лично для них.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия»: «Праздник с глубоким смыслом»

12 июня мы отмечаем День российской государственности. Это один из самых молодых праздников в стране, но он имеет очень глубокий смысл и важен для каждого, кто дорожит званием гражданина России и готов служить Родине, не жалея сил. Именно таких людей Владимир Путин называл новой элитой страны, имея в виду в первую очередь участников специальной военной операции. И с президентом трудно не согласиться! Ведь сегодня на полях сражений наши бойцы отстаивают суверенитет и независимость Родины.

День России напоминает нам о нашей борьбе за независимость, за наше будущее. И я нисколько не сомневаюсь, что победа обязательно будет за нами. Потому что у нас великая страна, замечательные люди, героическая история, богатая культура.

Что касается меня лично, то этот день я люблю проводить с семьей. Ведь семья — это и есть то, с чего начинается Родина.

Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Виктор Водолацкий, депутат Госдумы: «Горжусь тем, что живу в России»

День России — один из главных государственных праздников, когда мы все — от мала до велика — говорим о нашей Родине, ее достижениях и той исторической правде, которую сегодня на Западе стараются умалить или исказить.

Во все времена противники России пытались ее уничтожить. Но мы, как Господом завещано, несем добро и никогда ни на кого не нападали. Зато всегда защищали свою землю. На этом примере мы показываем нашему гражданскому обществу и детям: необходимо гордиться достижениями своей страны, своей Родиной — и малой, и великой.

Я горжусь тем, что живу в России, что родился на русской земле, что я — русский человек. Мои дети и внуки воспитываются в том же духе. Это и есть та связующая цепочка, когда в семье закладывается любовь к Отечеству. Тогда мы становимся крепче и сильнее. Это тот фундамент, на котором мы будем строить будущее нашей прекрасной страны.

Сергей Алтухов, депутат Госдумы: «В единстве наша сила»

Для меня День России имеет большое символическое значение. Это напоминание о появлении современного российского государства, когда РСФСР заявила о своем суверенитете внутри Советского Союза. И время показало, что это был не разрыв с прошлым и отказ от всего, что было в советское время, а преемственность.

Россия — это разнообразие народов, культур, религий. Но мы вместе собираемся перед лицом неприятностей, радуемся общим победам, поддерживаем друг друга и помогаем в трудных ситуациях. В единстве наша сила.

Я этот праздник чаще всего провожу в своем регионе — любимом Краснодарском крае. Конечно, обычно участвую во многих торжественных мероприятиях. И очень рад, когда в эти моменты рядом семья — дети и родители. От этого праздник становится еще теплее.

Сергей Алтухов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Николай Будуев, депутат Госдумы: «Символ стремления к будущему»

Праздник, который мы отмечаем 12 июня, знаменует принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ стал поворотным моментом в истории нашей страны и обозначил начало нового этапа ее развития.

День России символизирует богатую историю РФ, а также ее стремление к будущему. Это повод вспомнить о многовековых традициях, культурном наследии и достижениях народов, проживающих на территории нашей страны.

Владимир Джабаров, сенатор Совета Федерации: «Праздник национальной гордости»

12 июня — главный день России. Поначалу он был для нас новым, но постепенно мы все привыкли к этой дате, которая стала праздником нашего единения и национальной гордости.

Я считаю, что всем, кому дорого слово «Россия», понятно: это та дата, которую нужно не просто уважать, а почитать. И главное — делами показывать, что мы достойны быть гражданами великой страны.

Илья Гращенков, политолог: «Нас связывает общая судьба»

Для меня День России — это не столько праздник про официальный календарь, сколько повод подумать о стране как о большом общем доме. Россия очень разная: по регионам, людям, характерам, взглядам, историческому опыту. И, наверное, главный смысл этого дня в том, чтобы напомнить себе: при всех различиях нас связывает общая судьба, общая культура и общая ответственность за будущее.

Как политолог, я воспринимаю День России еще и как день размышления о государстве. Сильная страна — это не только институты, армия, экономика и ресурсы. Это еще и доверие, чувство сопричастности, понимание людьми, что от них тоже что-то зависит. Без этого любая государственность остается формальной.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Провожу этот день обычно спокойно, без особого официоза. Для меня это скорее семейный, человеческий праздник: побыть с близкими, посмотреть, как живет город, почувствовать атмосферу. В такие дни важно не только говорить о любви к России, но и честно думать о том, что каждый из нас может сделать, чтобы страна становилась сильнее, справедливее и современнее.

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