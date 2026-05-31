31 мая 2026 в 09:55

Россиян предупредили о фальшивых чатах со знакомыми

Сенатор Шейкин: мошенники стали создавать чаты с фальшивыми аккаунтами знакомых

Мошенники стали создавать чаты с фальшивыми аккаунтами знакомых, заявил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По его словам, во время переписки жертву могут заставить перейти по ссылке или назвать код из СМС.

У добавленного [в чат] человека возникает ощущение, что он попал в уже существующий рабочий или организационный процесс, где все друг друга знают. Но на самом деле это может быть полностью срежиссированный спектакль, — сказал Шейкин.

Парламентарий отметил, что особенность этой схемы обмана — групповое давление на человека. Он добавил, что в процессе общения в чате у жертвы может снижаться настороженность. Шейкин посоветовал действовать осторожно в подобных переписках и проверять все через личный контакт знакомых.

Ранее сообщалось, что мошенники в России освоили новую опасную схему обмана, полностью имитирующую процесс официального трудоустройства соискателей. Злоумышленники копируют поведение реальных кадровиков: находят жертву, предлагают выполнить тестовое задание и проводят многоэтапные профессиональные собеседования.

