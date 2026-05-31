Военные специалисты НАТО, работающие с Вооруженными силами Украины, могут покинуть страну, что станет серьезным ударом для Киева, заявил военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала. По его словам, уход западных военных специалистов способен привести к полному краху украинского государства.

Сейчас под землей находится целая группа натовцев, целая группа американцев, которые работают с украинцами. Это может привести к смертельным последствиям. <…> Если кто-то из американских военных специалистов окажется в подземном центре, по которому ударят русские, он может погибнуть. И когда это произойдет, крысы побегут с тонущего корабля. Украинцы останутся одни, — отметил он.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщали, что Соединенные Штаты намерены ускорить сокращение своего военного присутствия в Европе. В ближайшие недели Минобороны США представит в штаб-квартире НАТО конкретные предложения о том, какие силы и возможности будут сокращены.