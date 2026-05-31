ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 10:26

Лантратова помогла сироте получить гражданство России

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в МАКСе, что помогла семье оформить российское гражданство для их приемной дочери. Отмечается, что биологическая мать ребенка исчезла после рождения, а сведения об отце отсутствовали. Сложности в оформлении документов возникли из-за того, что в свидетельстве о рождении не были указаны данные обоих родителей.

Ольга К. из Ярославля вместе с супругом взяла под опеку маленькую девочку. Она осталась без родителей. Семья хотела не только воспитывать ребенка, но и оформить удочерение, — написала Лантратова.

Ранее Лантратова сообщила, что ее данные появились в базе украинского сайта «Миротворец». Это случилось после того, как омбудсмен обратилась к международной общественности с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации детей из Донбасса.

До этого Лантратова отметила, что «старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевских властей. В результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития профессионального колледжа погиб 21 человек.

Власть
Россия
Яна Лантратова
сироты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.