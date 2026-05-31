Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в МАКСе, что помогла семье оформить российское гражданство для их приемной дочери. Отмечается, что биологическая мать ребенка исчезла после рождения, а сведения об отце отсутствовали. Сложности в оформлении документов возникли из-за того, что в свидетельстве о рождении не были указаны данные обоих родителей.

Ольга К. из Ярославля вместе с супругом взяла под опеку маленькую девочку. Она осталась без родителей. Семья хотела не только воспитывать ребенка, но и оформить удочерение, — написала Лантратова.

Ранее Лантратова сообщила, что ее данные появились в базе украинского сайта «Миротворец». Это случилось после того, как омбудсмен обратилась к международной общественности с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации детей из Донбасса.

До этого Лантратова отметила, что «старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевских властей. В результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития профессионального колледжа погиб 21 человек.