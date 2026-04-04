Россиянам напомнили о системах государственной поддержки сирот

Одной из систем поддержки сирот является предоставление жилищного сертификата, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, оставшимся без опекунов может быть также предоставлен специализированный жилой фонд.

В 2026 году действуют два основных механизма для помощи сиротам. Первый — жилищный сертификат, который позволяет сироте самостоятельно приобрести квартиру на вторичном рынке или оплатить первоначальный взнос по ипотеке. Средства перечисляются напрямую продавцу, минуя руки получателя. Второй механизм — предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого фонда. Квартира передается сроком на пять лет, после чего при отсутствии задолженностей и подтверждении трудоспособности договор может быть продлен или жилье передано в собственность, — заявил он.

