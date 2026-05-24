«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевских властей, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в мессенджере МАКС. В результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек.

«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим, — написала Лантратова.

Ранее сообщалось, что в больницах ЛНР на лечении остаются восемь раненных в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, состояние одного из них крайне тяжелое. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров.

До этого ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что удар по колледжу в ЛНР был точным и преднамеренным. Посетив место трагедии, корреспондент рассказал, что западные СМИ и представители в Организации Объединенных Наций пытаются представить произошедшее как случайность.