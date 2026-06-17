Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 07:27

В России изменят порядок оказания платных медицинских услуг

Россиянам разрешат дистанционно заключать договоры на платные медуслуги

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правила оказания медицинской помощи на платной основе изменятся в России с 1 сентября, передает ТАСС. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание медицинских услуг.

Такой формат будет возможен при условии, что медицинская организация имеет доступ к соответствующему сайту или мобильному приложению. Также медицинские учреждения при предоставлении платных услуг будут обязаны соблюдать требования по передаче данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Изменения коснутся и содержания договоров на оказание платной медицинской помощи. Так, при получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в договоре паспортные данные. Ранее такая информация включалась в документ в обязательном порядке.

Также новые правила предусматривают обязательное указание сроков оказания платных медицинских услуг. До этого в договорах требовалось прописывать только условия предоставления помощи и сроки ожидания.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о приоритете здравоохранения, отметив поставку 295 тыс. единиц оборудования в рамках нацпроекта. В рамках национального проекта было построено или отремонтировано 12 тыс. учреждений. Голикова отметила, что инвестиции в здравоохранение напрямую влияют на качество медицинской помощи и взаимодействие врачей с пациентами.

Общество
Россия
медицина
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт Гладышева: компании размещают вакансии не для реального найма
Москвич решил убить время в электричке и стал миллионером
Раскрыто число жертв и пострадавших при землетрясении в Индонезии
Россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и исчез
«Должен был убить»: пособник Киева сделал признание после задержания
Американский подрядчик привлекал украинские фирмы к созданию биолабораторий
Подсчитаны огромные потери ВСУ в зоне спецоперации с начала июня
Снайперы бьют по «глазкам», бойцы бегут из ВСУ: новости СВО к утру 17 июня
Сотрудники ФСБ поймали диверсантов в трех регионах России
Фигурант дела Максима Фадеева пошел на сотрудничество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 157 БПЛА
В России изменят порядок оказания платных медицинских услуг
«Вот-вот увидим»: в США предсказали скорое завершение конфликта на Украине
«Перед лицом неприятной реальности»: Пашинян оказался в ловушке из-за РФ
Премьер Великобритании не смог найти деньги на финансирование обороны
В российском регионе разрешили усыплять бездомных собак
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
В США допустили два сценария окончания конфликта на Украине
Украинскую армию обвинили в уничтожении села и заповедного леса
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.