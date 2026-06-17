В России изменят порядок оказания платных медицинских услуг

Правила оказания медицинской помощи на платной основе изменятся в России с 1 сентября, передает ТАСС. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание медицинских услуг.

Такой формат будет возможен при условии, что медицинская организация имеет доступ к соответствующему сайту или мобильному приложению. Также медицинские учреждения при предоставлении платных услуг будут обязаны соблюдать требования по передаче данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Изменения коснутся и содержания договоров на оказание платной медицинской помощи. Так, при получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в договоре паспортные данные. Ранее такая информация включалась в документ в обязательном порядке.

Также новые правила предусматривают обязательное указание сроков оказания платных медицинских услуг. До этого в договорах требовалось прописывать только условия предоставления помощи и сроки ожидания.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о приоритете здравоохранения, отметив поставку 295 тыс. единиц оборудования в рамках нацпроекта. В рамках национального проекта было построено или отремонтировано 12 тыс. учреждений. Голикова отметила, что инвестиции в здравоохранение напрямую влияют на качество медицинской помощи и взаимодействие врачей с пациентами.