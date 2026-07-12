Водители вынуждены «плыть», чтобы добраться до Екатеринбурга В Свердловской области затопило Серовский тракт

Водители вынуждены преодолевать вброд затопленный участок Серовского тракта между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Огромная лужа образовалась после затяжных ливней последних дней.

Добраться до другого берега удается далеко не всем. Часть автомобилей получает гидроудар. Все это оборачивается дорогостоящим ремонтом двигателя.

Ранее в Красноярске начали откачивать воду с затопленных улиц. В ночь на 9 июля были подтоплены проспект Котельникова, улицы Железнодорожников, Брянская, Северо-Енисейская и еще несколько территорий. В некоторых домах отключили электричество. К работам привлекли 16 единиц техники.

Кроме того, врио главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев рассказал, что в Дагестане начали ликвидировать последствия затоплений. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов сразу в нескольких районах республики. Жителей подтопленных населенных пунктов эвакуировали. Также сообщалось, что без электроснабжения остались около 30 тыс. человек.

Также в Иркутске приступили к устранению последствий шторма. За сутки в городе выпало 39 мм осадков, что составило почти 37% месячной нормы. Коммунальные службы распилили и вывезли поваленные деревья. Помимо этого, продолжались плановая уборка дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта, а также покос травы.