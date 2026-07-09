Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 16:32

В Дагестане приступили к ликвидации затоплений после мощных ливней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дагестане приступили к ликвидации затоплений, рассказал ОТР врио главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов в нескольких районах республики.

К ликвидации последствий было привлечено 19 единиц техники, проводились руслорегулирующие мероприятия и укрепление берегов. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья граждан нет, — сообщил Кадиев.

Жителей подтопляемых населенных пунктов уже эвакуируют. Также сообщается, что 30 тыс. человек в регионе остались без электричества.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Дагестане, где затопило десятки сел, принимаются все необходимые меры для минимизации рисков для жителей. Она отметила, что ситуация находится на контроле, а специалисты делают все возможное, чтобы не допустить угрозы для населения.

Регионы
Дагестан
затопления
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.