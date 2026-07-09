В Дагестане приступили к ликвидации затоплений после мощных ливней

В Дагестане приступили к ликвидации затоплений после мощных ливней

В Дагестане приступили к ликвидации затоплений, рассказал ОТР врио главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов в нескольких районах республики.

К ликвидации последствий было привлечено 19 единиц техники, проводились руслорегулирующие мероприятия и укрепление берегов. На данный момент прямой угрозы для жизни и здоровья граждан нет, — сообщил Кадиев.

Жителей подтопляемых населенных пунктов уже эвакуируют. Также сообщается, что 30 тыс. человек в регионе остались без электричества.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Дагестане, где затопило десятки сел, принимаются все необходимые меры для минимизации рисков для жителей. Она отметила, что ситуация находится на контроле, а специалисты делают все возможное, чтобы не допустить угрозы для населения.