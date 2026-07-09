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09 июля 2026 в 15:10

Роспотребнадзор бросит все силы на помощь затопленному Дагестану

Попова заявила о принятии мер по снижению рисков после подтоплений в Дагестане

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В Дагестане, где затопило десятки сел, принимаются все необходимые меры для минимизации рисков для жителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что ситуация находится на контроле, а специалисты делают все возможное, чтобы не допустить угрозы для населения.

Безусловно, любая чрезвычайная ситуация — это риски для населения, но коллеги мои в Дагестане предварительно делали все, что нужно, и сейчас принимают все необходимые меры, чтобы эти риски не реализовались, — сообщила Попова.

Ранее в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана произошло частичное разрушение дамбы. Из зоны затопления эвакуированы жители 13 домов: три из них находятся в непосредственной близости к реке, остальные — на соседней улице.

До этого в Гергебильском районе Дагестана объявили режим чрезвычайной ситуации. Причиной данного решения стало ухудшение обстановки в нескольких селах района, где уровень воды продолжает повышаться и не снижается. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности и следить за официальной информацией.

Также в МЧС предупредили, что уровень воды в реке Сулак в Дагестане может подняться до критических отметок. В зону риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.

Регионы
Дагестан
Роспотребнадзор
Анна Попова
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