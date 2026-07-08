В четырех районах Дагестана готовятся к подтоплению домов МЧС: жителей четырех районов Дагестана вывозят из зоны потопа

В Дагестане прогнозируется повышение уровня воды в реке Сулак, что может привести к подтоплению четырех населенных пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Мониторинг показал, что в бассейне реки ожидается прохождение паводковых вод, достигающих опасных и критических отметок.

Под угрозой оказались жилые секторы и придомовые территории в Кизилюртовском районе, в который входят Нижний Чирюрт, Манапкала, Султан-Янги-Юрт и Нечаевка. Кроме того, в четырех районах Дагестана проводится эвакуация жителей из-за угрозы подтопления около 15 частных домов.

В Гумбетовском районе в селе Чирката подтопило два приусадебных участка из-за повышения уровня реки Андийское Койсу, а в Кайтагском районе в селе Маджалис из-за поднятия уровня реки Уллучая и изменения русла существует угроза для четырех частных домов, где также проводится эвакуация.

В Левашинском районе в селе Ташкапур обильные осадки и рост уровня реки Казикумухское Койсу создают угрозу подмыва фундаментов трех домов, жильцов которых эвакуируют. А в Гергебильском районе в селе Кикуни река Каракойсу затопила спортшколу, при этом МЧС добавило, что существует опасность затопления пяти-шести частных домов.

Ранее сообщалось, что мощные ливни обрушились на Дагестан. Из-за непогоды сразу несколько районов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Была повреждена инфраструктура, а в ряде населенных пунктов возникли перебои с газом и электроснабжением.