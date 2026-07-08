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08 июля 2026 в 17:36

Появились кадры последствий ливней в Дагестане

Появились кадры разрушенных ливнями дорог и мостов в Дагестане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мощные ливни обрушились на Дагестан, кадры последствий природной стихии опубликовал Telegram-канал SHOT. Из-за непогоды сразу несколько районов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Была повреждена инфраструктура, а в ряде населенных пунктов возникли перебои с газом и электроснабжением.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Чародинском, Левашинском, Гергебильском и Лакском районах. После продолжительных осадков были повреждены дороги и мостовые сооружения, а на отдельных участках движение транспорта пришлось ограничить.

В Левашинском районе произошло отключение электроэнергии, а в Гергебильском районе сохраняется риск подтопления жилых домов. На местах работают аварийные и дорожные службы, которые занимаются восстановлением проезда и коммунальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что мощные ливни привели к сходу селей и подтоплениям в Дагестане. В горных районах были повреждены 16 дорог, а в селе Магар оказался разрушен мост. Также из-за подъема уровня воды в реке Койсу в Гергебильском районе была подтоплена линия магистрального газопровода, подачу газа на этой территории временно приостановили.

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