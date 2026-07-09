В Дагестане вода прорвала дамбу В Дагестане из-за подъема воды в реке частично разрушилась дамба

В селе Маджалис Кайтагского района Дагестана произошло частичное обрушение дамбы, в связи с чем были эвакуированы жители 13 домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Причиной инцидента стал резкий подъем воды в реке Уллучай, что привело к повреждению гидротехнического сооружения.

Поднялся уровень воды в реке Уллучай. Частично разрешено гидротехническое сооружение, в народе — дамба, в селе Маджалис. Ночью были эвакуированы жители 13 домов в зоне подтопления: три из них находятся в непосредственной близости к реке, остальные — на соседней улице, — поделилась собеседница.

В администрации подчеркнули, что сами строения не пострадали. В настоящее время уровень воды в реке снизился, угроза дальнейшего подтопления миновала.

Ранее сообщалось, что в Дагестане после сильных ливней мощные потоки воды обрушились на регион. В горных районах сошли сели, размыты дороги. В Чародинском районе разрушены основная и объездная трассы, реки вышли из берегов. Размыто 16 дорог, в селе Магар разрушен мост.