В Красноярске начали откачивать воду с затопленных улиц

В Красноярске начали откачивать воду с затопленных улиц

В Красноярске с затопленных улиц начали откачивать воду, сообщает «МК в Красноярске». В ночь на 9 июля в регионе затопило проспект Котельникова, улицы Железнодорожников, Брянскую, Северо-Енисейскую и еще несколько территорий.

Сообщается, что в некоторых домах отключили электричество. Сейчас в работах по откачке воды задействованы 16 машин.

Техника направлена на самые низкие точки для быстрого освобождения участков и остановки распространения затопления. Уровень воды стабильно снижается, дороги освобождаются.

Ранее врио главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев заявил, что в Дагестане приступили к ликвидации затоплений. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов в нескольких районах республики.