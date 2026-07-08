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08 июля 2026 в 14:35

В Иркутске начали устранять последствия шторма

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
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В Иркутске приступили к устранению последствий шторма, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. За сутки выпало 39 мм осадков — это почти 37% от месячной нормы.

Службы работают без остановки. За сутки поступило больше 20 обращений от жителей. Люди жаловались на подтопление дорог, тротуаров, парковок и дворов. Большие лужи образовались на улицах Софьи Перовской, Дзержинского, Марии Цукановой, Тургенева, Байкальской, Станиславского, Партизанской, Сибирских Партизан, Мира и Касьянова. Коммунальные и дорожные службы откачивают воду, чистят ливневки и водоотводные лотки, — сообщили в ведомстве.

Также на улицах распилили и вывезли упавшие деревья. Кроме этого, продолжается плановая уборка дорог, тротуаров, остановок и покос травы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске приступили к ликвидации последствий прошедшего ливня. На улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, проспекте Ленина, Ворошилова очистили и открыли ливневки.

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