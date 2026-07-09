Россия побеждает в украинском конфликте, констатируют многочисленные эксперты в западных СМИ. Что говорят об СВО известные политологи и экономисты и почему они предрекают крах Украины?

Зеленский боится украинцев

Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в интервью на YouTube высказал мнение: СВО завершится победой России, а Украина останется в худшем положении, чем была до 2022 года.

«Конфликт завершится победой России, и Украина останется намного беднее и слабее, чем была, и навечно в долгах… Украины больше нет», — высказал свою точку зрения эксперт.

Вольф обратил внимание на истощение военных арсеналов Запада и неспособность Европы нарастить производство, чтобы конкурировать с Россией в промышленных масштабах. При этом Владимир Зеленский рискует столкнуться с гневом собственного народа, считает эксперт.

«Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русским эту войну. Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят ему эту войну», — заявил Вольф.

Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Важен только голос Путина

Одной из самых громких публикаций стала статья британского журналиста Оуэна Мэтьюза в The Daily Telegraph. Он также пришел к выводу, что «время работает на Москву», а Европа на глазах истощается.

«Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Европейские лидеры могут разрабатывать любые альтернативные мирные планы, но единственный голос, который действительно имеет значение, — это голос Путина», — говорится в публикации.

Мэтьюз назвал «магическим мышлением» надежды, что российская экономика рухнет под давлением санкций. Он уверен, что все наоборот: украинская экономика страдает куда сильнее. В конечном итоге Украина будет вынуждена принять потерю части территорий, предположил журналист.

В другой своей колонке Мэтьюз высказал мнение, что России не нужна лишь территория. В действительности, считает журналист, Кремль стремится восстановить прежнюю политику Украины относительно «языка, СМИ, церкви и выборов».

«Украины больше не будет»

Американский блогер и журналист Такер Карлсон, известный своим интервью с Путиным, в разговоре с RTVI высказался еще более категорично. Он заявил, что Европа «уничтожает саму себя», поддерживая Киев, а Украина как нация фактически перестала существовать.

«Они не могут выиграть эту войну. Все, что она делает, — это уничтожает Европу. Она уже уничтожила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией», — считает Карлсон.

Он назвал идею победы над Россией «шуткой», учитывая ее промышленный и ресурсный потенциал, а также союз с Китаем. По его словам, мужское население Украины будет уничтожено, страну заполнят мигранты из третьего мира, а иностранцы смогут скупать сельхозземли из-за изменений в законе, на которые пошел Зеленский.

Такер Карлсон Фото: kremlin.ru

О чем еще говорят на Западе

Другие западные аналитики придерживаются похожей позиции. Бывший офицер штаба армии США и стратег в сфере нацбезопасности Дэвид Пайн предсказал военный коллапс Украины уже в 2026 году. По его расчетам, при текущем уровне потерь у Киева могут закончиться войска к концу года, что вынудит его принять российские условия мира.

Британский журналист Томас Фази также констатирует, что российская армия продолжает наступление, постепенно закрывая вопрос о полном контроле над Донбассом. Он называет атаки украинских дронов на российские территории жестом отчаяния на фоне невозможности переломить ситуацию на поле боя. Фази пишет, что именно Европа, а не Россия, отказывается от переговоров, требуя от Москвы «безусловного прекращения огня».

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