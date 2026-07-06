«Мост сатанизма»: Михалков рассказал, что будет с Украиной после СВО

«Мост сатанизма»: Михалков рассказал, что будет с Украиной после СВО

Российский режиссер Никита Михалков вспомнил пророчества православных старцев о дальнейшей судьбе Украины после окончания спецоперации. Почему он назвал эту страну «мостом сатанизма» и какие еще предсказания всплыли в Сети?

Бал вампиров продолжается

В авторской программе «БесогонТВ» на телеканале «Россия 24» Никита Михалков заявил, что на Украине происходит продолжение «бала вампиров». По его словам, некоторые украинцы проводят откровенные сатанинские ритуалы и не стыдятся этого.

«Разве Украина не стала тем мостом от этого храма чудовищного сатанизма, который царствует сегодня на Западе, сюда, на восток, в наши края?» — задался вопросом режиссер.

В качестве доказательств он привел нацистскую символику на Майдане и русофобские лозунги, которые выкрикивают дети. Также он вспомнил деятельность экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого назвал «могущественным колдуном».

«Этому есть огромное количество примеров — эсэсовские знаки и шевроны на рукавах у майдановцев и эти ритуальные безумия, которые творятся не только на Украине, а украинцами уже в Европе», — отметил Михалков.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказывала, что Ермак привозил на Украину колдунов. Выписанные из-за границы маги, по ее словам, жгли специальные травы, собирали воду из трупов, создавали кукол из мертвецов и запирали их в некоем сундуке. У самого Ермака при обысках нашли кукол вуду и предметы для магических ритуалов.

Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«Можно привести массу примеров, но мне кажется, что достаточно просто привести в пример одного человека, который управлял, а может быть, и сейчас управляет всей Украиной, — Андрея Ермака», — резюмировал Михалков.

Часть Киева утонет

Михалков напомнил о пророчестве схиархимандрита Ионы Одесского (скончался в 2012 году), одного из самых известных православных старцев. Тот утверждал, что процесс воссоединения русских территорий начнется после того, как «еретики и раскольники» захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

«Часть Киева утонет, а вторая часть вернется домой», — предсказал Иона.

Долгое время эти слова трактовали как метафору — якобы речь шла о крахе государственности Украины. Однако Михалков подчеркнул, что в пророчестве фигурировали конкретные детали — упоминалась некая «воронка на Крещатике».

«Огненная колесница из Киева»

В другом выпуске «Бесогона» режиссер вспомнил слова старца Зосимы Сокуры (основателя Успенской Николо-Васильевской обители в Донбассе) о том, что по Киеву прокатится огненная буря, а затем это пламя двинется на восток.

Зосима предупреждал: падет Киево-Печерская лавра, а духовная благодать ее перейдет в Оптину пустынь. Тогда ему не верили даже братья по вере. Сегодня лавра, по данным украинских СМИ, закрыта, а ее храмы переданы раскольникам.

После пожара в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в июне 2026 года, вызванного массированной российской атакой, толкователи заговорили о том, что пророчество начинает сбываться. Многие назвали падение лавры предвестником освобождения Киева.

Киево-Печерская лавра Фото: Shutterstock/FOTODOM

В конце концов, согласно пророчеству, Украина объединится с русским народом: «И еще будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины».

«Россию ждет только победа»

Похожее пророчество сделал и схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла, который ушел из жизни 15 марта 2025 года в возрасте 93 лет. В последние месяцы жизни Илий неоднократно говорил о победе России.

По словам главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, старец произносил это с такой твердостью, будто повторял откровение свыше.

«Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — рассказал Фролов.

Старец также предостерегал от любых соглашений с Киевом и призывал молиться о победе. При этом он ставил условия: хранить православную веру, объединить братские народы и похоронить Владимира Ленина.

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