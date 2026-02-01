«Вода с трупов и куклы»: Ермака обвинили в занятиях черной магией Мендель: Ермак часто занимается черной магией и проводит ритуалы

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обвинила Андрея Ермака в регулярном проведении магических ритуалов и сотрудничестве с зарубежными магами. По ее словам, опубликованным в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), в этих обрядах использовались специфические атрибуты, включая травы, воду с трупов и ритуальные куклы.

В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса (президента Украины Владимира. — NEWS.ru) Зеленского занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. <…> В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук, — заявила Мендель.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Ермак начал привлекать тарологов для улучшения своего имиджа. По его словам, на Украине многие ожидают, что политик в скором времени получит подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

До этого экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Зеленский и Ермак тесно завязаны на общих коррупционных схемах. По мнению политика, смыслом существования власти Зеленского стала коррупция.